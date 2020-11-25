Германия выплатит компенсации уволенным из армии гомосексуалам

Правительство Германии в среду одобрило закон, предусматривающий компенсации геям-военнослужащим, подвергшимся дискриминации в армии до изменения политики 20 лет назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Это решение было принято через два месяца после того, как министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр принесла извинения за десятилетия дискриминации.

Исследование, проведенное по заказу ее министерства, задокументировало "систематическую дискриминацию" в Бундесвере с 1955 по 2000 год.

В исследовании утверждалось, что"однополая ориентация рассматривалась как угроза безопасности в Бундесвере вплоть до предела тысячелетий и делала карьеру офицера или унтер-офицера невозможной".

Крамп-Карренбауэр заявила, что пострадавшие солдаты будут "реабилитированы" в соответствии с новым законодательством.

Закон предусматривает отмену приговоров военных судов, вынесенных за гомосексуальный секс по обоюдному согласию, причем за каждый из этих приговоров выплачивается компенсация в размере 3000 евро, а также солдатам, которые были уволены, лишены повышение по службе. По оценкам Минобороны, заявки на компенсации подадут около 1000 человек.

"Я знаю, что мы не можем компенсировать личную обиду, которую они понесли, но с отменой приговоров и выплатой единовременной компенсации мы хотим послать сигнал о возмещение ущерба, чтобы восстановить достоинство этих людей, которые ничего не хотели, кроме как служить Германии", — сказала Крамп-Карренбауэр.

Это последний шаг Германии по решению проблемы прошлой дискриминации по сексуальной ориентации. В 2017 году парламент проголосовал за отмену приговоров тысячам геев согласно закона, который криминализирует мужскую гомосексуальность, который ревностно применялся в Западной Германии после Второй мировой войны.