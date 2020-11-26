Норвегия продлила коронавирусные ограничения, но рассчитывает на "нормальное Рождество"

Правительство Норвегии продлило коронавирусные ограничения на три недели, но заявляет, что стремится к тому, чтобы празднование Рождества в стране было как можно более нормальным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Премьер-министр Эрна Солберг заявила, что в настоящее время уровень инфицирования в стране снижается, но ограничения сохраняются как минимум еще на три недели.

"Нам нужно больше времени, и мы должны увидеть четкую тенденцию к снижению инфекций, прежде чем рассматривать возможность открытия. Поэтому мы должны жить с теми мерами, которые у нас есть еще три недели", - сказал Солберг.

Текущие меры, объявленные 5 ноября, рекомендуют людям в Норвегии как можно дольше оставаться дома и сокращают социальные контакты.

В дополнение к расширению национальных мер, правительство попросило городские и региональные власти вмешиваться с местными мерами в районах с более высоким уровнем заражения.

И в Осло, и в Бергене, а также в их отдаленных регионах в настоящее время действуют местные ограничения, которые более жесткие, чем национальные меры. В обоих городах наблюдается улучшение показателей инфицирования, хотя они остаются относительно высокими.

Подробности мер на Рождество и Новый год будут объявлены на следующей неделе, сказала Солберг.

"Мы надеемся, что сможем ослабить ограничения, когда приблизимся к Рождеству. Но сейчас нет места для больших рождественских посиделок", - сказала премьер.

Она признала, что, несмотря на то, что ограничения еще могут быть ослаблены, Рождество в Норвегии будет отличаться от обычного.

"Мы должны встречаться с меньшим количеством людей, чем обычно на Рождество. Мы должны продолжать следовать рекомендациям по заражению. Но самое главное, что в конце туннеля есть све ", - сказала она.

Солберг также надеется, что Норвегия сможет начать программу вакцинации в январе для высокоприоритетных групп.