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Греция продлила локдаун до 7 декабря

Четверг, 26 ноября 2020, 15:51

Греческое правительство продлило до 6 часов утра 7 декабря ограничительные меры, введенные для сдерживания распространения SARS-CoV-2 в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

 Число смертей и госпитализаций в реанимации в Греции остается неизменно высоким в течение трех недель после общенационального карантина.

Выступая на очередной пресс-конференции в четверг, официальный представитель правительства Стелиос Петсас заявил, что продолжение локдауна необходимо, поскольку вирусная нагрузка в стране остается высокой.

"Особенно в некоторых районах, таких как Салоники, Серрес, Лариса, Этолоакарнания, Лесбос и Ахайя, это бремя является источником беспокойства", - сказал он.

Петсас сказал, что есть признаки того, что число новых инфекций начало уменьшаться, и если этот тренд продолжится, то это ослабит давление на систему здравоохранения. "Только тогда мы сможем планировать постепенное возвращение к нормальному состоянию", - сказал он.

Как сообщалось, в Греции военная авиация начала перевозки пострадавших от Covid-19 пациентов из региона Драма на севере страны до Афин.

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