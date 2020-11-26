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Греція продовжила локдаун до 7 грудня

Четвер, 26 листопада 2020, 15:51

Грецький уряд продовжив до 6 години ранку 7 грудня обмежувальні заходи, введені для стримування поширення SARS-CoV-2 в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

 Число смертей і госпіталізацій в реанімації в Греції  залишається незмінно високим протягом трьох тижнів після загальнонаціонального карантину.

Виступаючи на черговій пресконференції в четвер, офіційний представник уряду Стеліос Петсас заявив, що продовження локдауну необхідне, оскільки вірусне навантаження в країні залишається високим.

"Особливо в деяких районах, таких як Салоніки, Серрес, Лариса, Етолоакарнанія, Лесбос і Ахайя, цей тягар є джерелом занепокоєння", - сказав він.

Петсас сказав, що є ознаки того, що число нових інфекцій почало зменшуватися, і якщо цей тренд продовжиться, то це послабить тиск на систему охорони здоров'я. "Тільки тоді ми зможемо планувати поступове повернення до нормального стану", - сказав він.

Як повідомлялося, у Греції військова авіація розпочала перевезення постраждалих від Covid-19 пацієнтів із регіону Драма на півночі країни до Афін.

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Греція
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