В парламенте Дании требуют перезахоронить убитых из-за COVID норок, которых "выкидывало из могил"

В парламенте Дании большинство депутатов выступают за перезахоронение уничтоженных из-за коронавируса норок, опасаясь, что захоронения в таком виде представляют угрозу для окружающей среды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV2.

Большинство в Фолькетинге считает, что две огромные могилы с убитыми животными - около 10 000 тонн - около населенных пунктов Каруп и Хольстебро в Ютландии могут стать "бомбой замедленного действия" и вызвать последствия для окружающей среды.

К большинству относятся Либеральная партия, Датская народная партия, Социалистическая народная партия, Консервативная партия, Альтернатива и Новая гражданская партия - всего 91 депутат из 179.

Парламентарии опасаются, что продукты разложения от такого количества мертвых животных могут отравлять почвы и грунтовые воды и стать угрозой для здоровья местных жителей. Аналогичные предостережения уже прозвучали от мэра одного из населенных пунктов, расположенных вблизи захоронения.

В Консервативной партии обеспокоены юридическими аспектами разрешения на массовое захоронение животных.

В частности, в одном из приказов по захоронению животных говорится, что это должно быть согласовано с муниципалитетами, на территории которых оно произойдет, но им не сообщили об этом вовремя.

"Меня больше всего удивляет, что мы обратили на это внимание министра уже на прошлой неделе, но несмотря на это, захоронение животных продолжилось", - говорит депутат Томас Даниельсен от Либеральной партии.

Парламентский комитет по вопросам окружающей среды и продовольственной безопасности в пятницу соберется на консультацию с министром окружающей среды Леа Вермелин, на которой ее будут просить дать юридическое обоснование разрешения на захоронение норок в таком формате, как это произошло, и предложить альтернативные варианты избавиться от такого количества мертвых животных.