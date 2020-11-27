У парламенті Данії вимагають перепоховати вбитих через COVID норок, яких "викидувало з могил"

У парламенті Данії більшість депутатів виступають за перепоховання знищених через коронавірус норок, побоюючись, що захоронення у такому вигляді є загрозою для довкілля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV2.

Більшість у Фолькетингу вважає, що дві величезні могили з вбитими тваринами - близько 10 тисяч тонн - біля населених пунктів Каруп і Хольстебро у Ютландії можуть стати "бомбою сповільненої дії" і спричинити наслідки для довкілля.

До більшості входять Ліберальна партія, Данська народна партія, Соціалістична народна партія, Консервативна партія, Альтернатива та Нова громадянська партія - загалом 91 депутат із 179.

Парламентарі побоюються, що продукти розкладу від такої кількості мертвих тварин можуть отруювати грунти та грунтові води і стати загрозою для здоров’я місцевих мешканців. Аналогічні застереження вже пролунали від мера одного з населених пунктів, розташованих поблизу поховання.

У Консервативній партії стурбовані юридичними аспектами дозволу на масове поховання тварин.

Зокрема, в одному з наказів щодо захоронення тварин йдеться, що це має бути погоджено з муніципалітетами, на території яких воно відбудеться, але їх не повідомили про це вчасно.

"Мене найбільше дивує, що ми звернули на це увагу міністерки вже минулого тижня, але попри це захоронення тварин продовжилося", - каже депутат Томас Даніельсен від Ліберальної партії.

Парламентський комітет з питань довкілля та продовольчої безпеки у п’ятницю збереться на консультацію з міністром довкілля Леа Вермелін, на якій її проситимуть надати юридичне обгрунтування дозволу на поховання норок у такому форматі, як це відбулося, та запропонувати альтернативні варіанти позбутися такої кількості мертвих тварин.