Кипр со следующей недели ужесточает ограничения, комендантский час продлен

Правительство Кипра в пятницу распространило жесткие меры, применяемые в Лимассоле и Пафосе, на весь остров, с определенными изменениями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Министр здравоохранения Костас Иоанну заявил, что улучшение эпидемиологической ситуации в этот период будет означать ослабление мер в период с 14 декабря по 7 января и некоторые исключения во время праздников.

По словам Иоанну, с 1 декабря будет действовать комендантский час с 9 вечера до 5 утра. До сих пор комендантский час начинался в 11 вечера.

В частные дома будут допускать только до 10 человек, в том числе несовершеннолетних.

Места отправления культа будут оставаться открытыми с максимальным количеством 75 человек, в то время как свадьбы, крестины, похороны могут проводиться только с максимальным количеством 10 человек.

Работа гостиничных заведений, включая кофейни и клубы, разрешена только до 7 вечера, за исключением услуг доставки и на вынос.

Рестораны и кафе в отелях и других туристических местах могут оставаться открытыми до 10.30 вечера, чтобы обслуживать только своих гостей.

Общественный транспорт будет работать на 50% пропускной способности, а работа спортивных залов будет приостановлена.

Ограничения начнут действовать с 30 ноября.