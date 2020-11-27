Кіпр з наступного тижня посилює обмеження, комендантську годину продовжено

Уряд Кіпру у п'ятницю поширив жорсткі заходи, що застосовуються в Лімассолі і Пафосі, на весь острів, з певними змінами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

Міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну заявив, що поліпшення епідеміологічної ситуації в цей період означатиме послаблення заходів в період з 14 грудня по 7 січня і деякі винятки під час свят.

За словами Іоанну, з 1 грудня буде діяти комендантська година з 9 вечора до 5 ранку. Досі комендантська година починалася в 11 вечора.

У приватні будинки допускатимуть тільки до 10 осіб, у тому числі неповнолітніх.

Місця відправлення культу залишатимуться відкритими з максимальною кількістю 75 осіб, в той час як весілля, хрестини, похорони можуть проводитися тільки з максимальною кількістю 10 осіб.

Робота готельних закладів, включаючи кав'ярні та клуби, дозволена тільки до 7 вечора, за винятком послуг доставки і на виніс.

Ресторани і кафе в готелях та інших туристичних місцях можуть залишатися відкритими до 10.30 вечора, щоб обслуговувати тільки своїх гостей.

Громадський транспорт працюватиме на 50% пропускної спроможності, а робота спортивних залів буде припинена.

Обмеження почнуть діяти з 30 листопада.