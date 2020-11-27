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Украина и Эстония договорились о техническом и финансовом сотрудничестве

Пятница, 27 ноября 2020, 17:19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Эстонии Юри Ратас подписали межправительственное соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве, благодаря которому Эстония сможет предоставлять более практическую помощь Украине.

Соглашение подписали во время видеоконференции 27 ноября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Правительственный портал".

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Действие соглашения распространяется на все программы и проекты технической и финансовой помощи, которые реализуются в Украине и финансируются полностью или частично за счет Эстонии.

"Соглашение призвано создать благоприятные рамки для дальнейшего сотрудничества и реализации новых проектов между Украиной и Эстонией", - прокомментировал подписание Денис Шмыгаль.

Премьер Эстонии отметил, что после подписания соглашения сотрудничество между Украиной и Эстонией выйдет на новый уровень качества, и Эстония сможет предоставлять более практическую помощь Украине.

Шмыгаль и Ратас также обсудили углубление сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области кибербезопасности.

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