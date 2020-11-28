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Арестованные самолеты и роскошные авто: Европол провел беспрецедентную операцию против наркоторговцев

Суббота, 28 ноября 2020, 10:19

В рамках крупнейшей в истории спецоперации против незаконного оборота наркотиков между Бразилией и Европой полиция осуществила 45 задержаний в Бразилии, Испании, Бельгии и Дубае.

Об этом сообщил Европол, информирует "Европейская правда".

В пятницу утром более тысячи полицейских при поддержке Европола осуществили скоординированные рейды против членов высокопрофессионального преступного синдиката. Было проведено около 180 обысков, в результате которых арестованы 45 подозреваемых.

Следствие выявило, что преступная сеть наркоторговцев отвечала за ежегодный ввоз не менее 45 тонн кокаина в основные европейские морские порты. Прибыль превышала 100 миллионов евро в течение 6 месяцев.

Правоохранители, среди прочего, изъяли более 12 миллионов евро наличными в Португалии и 300 тысяч евро наличными в Бельгии.

Кроме того, 70 автомобилей класса люкс арестованы в Бразилии, Бельгии и Испании, 37 самолетов - в Бразилии.

Также полиция наложила арест на более чем 160 объектов недвижимости. Отдельно финансовые активы 10 физических лиц замороженные в Испании.

Международную спецоперацию возглавили органы власти Португалии, Бельгии и Бразилии, координация усилий проводилась при содействии Европола.

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