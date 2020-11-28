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Арештовані літаки і розкішні авто: Європол провів безпрецедентну операцію проти наркоторговців

Субота, 28 листопада 2020, 10:19

В рамках найбільшої в історії спецоперації проти незаконного обігу наркотиків між Бразилією та Європою поліція здійснила 45 затримань у Бразилії, Іспанії, Бельгії і Дубаї.

Про це повідомив Європол, інформує "Європейська правда".

У п’ятницю вранці понад тисяча поліцейських за підтримки Європолу здійснили скоординовані рейди проти членів високопрофесійного злочинного синдикату. Було проведено близько 180 обшуків, в результаті яких заарештовано 45 підозрюваних.

Слідство виявило, що злочинна мережа наркоторговців відповідала за щорічне ввезення щонайменше 45 тонн кокаїну в основні європейські морські порти. Прибуток перевищував 100 мільйонів євро протягом 6 місяців.

Правоохоронці, серед іншого, вилучили понад 12 мільйонів євро готівкою в Португалії і 300 тисяч євро готівкою в Бельгії. 

Крім того, 70 автомобілів класу люкс заарештовані в Бразилії, Бельгії та Іспанії, 37 літаків - в Бразилії.

Також поліція наклала арешт на понад 160 об’єктів нерухомості. Окремо фінансові активи 10 фізичних осіб заморожені в Іспанії

Міжнародну спецоперацію очолили органи влади Португалії, Бельгії і Бразилії, координація зусиль проводилася за сприяння Європолу.

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