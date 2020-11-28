В Германии из-за пандемии могут потерять работу 80 тысяч водителей такси

В Германии каждый третий водитель такси рискует потерять работу из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявили в Федеральной ассоциации такси и арендованных автомобилей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Ассоциация такси ожидает, что без дополнительной помощи до конца 2021 года по всей стране будет потеряно 12 000 компаний и около 80 000 рабочих мест.

Это треть всех рабочих мест и пятая часть компаний - на сегодня в Германии насчитывается около 55 000 компаний с примерно 250 тысячами рабочих мест.

Только в Берлине в этом году сняли с учета более тысячи такси.

По данным ассоциации, ситуация в сфере такси в последнее время резко ухудшилась из-за частичного локдауна.

"Сейчас мы теряем массу компаний, некоторые люди теряют работу и, следовательно, свое экономическое существование", - говорится в письме Совета директоров и президиума Федеральной ассоциации такси и арендованных автомобилей министру экономики Петеру Альтмаеру и министру финансов Олафу Шольцу.

В ассоциации заявили, что отрасль поддерживает меры по сдерживанию пандемии и работает с суровыми гигиеническими правилами, однако из-за снижения мобильности людей сфера перевозок пришла в упадок.