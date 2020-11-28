У Німеччині через пандемію роботу можуть втратити 80 тисяч водіїв таксі 

У Німеччині кожен третій водій таксі ризикує втратити роботу через пандемію коронавірусу.

Про це заявили у Федеральної асоціації таксі і орендованих автомобілів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Асоціація таксі очікує, що без додаткової допомоги до кінця 2021 року по всій країні буде втрачено 12 тисяч компаній і близько 80 тисяч робочих місць.

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Це третина всіх робочих місць і п'ята частина компаній - на сьогодні в Німеччині налічується близько 55 тисяч компаній з приблизно 250 тисячами робочих місць.

Тільки в Берліні в цьому році зняли з обліку понад 1000 таксі.

За даними асоціації, ситуація в сфері таксі останнім часом різко погіршилася через частковий локдаун.

"Зараз ми втрачаємо масу компаній, деякі люди втрачають роботу і, отже, своє економічне існування", - йдеться в листі Ради директорів і президії Федеральної асоціації таксі і орендованих автомобілів міністру економіки Петеру Альтмаєру і міністру фінансів Олафу Шольцу.

В асоціації заявили, що галузь підтримує заходи щодо стримування пандемії та працює з суворими гігієнічними правилами, однак через зниження мобільності людей сфера перевезень занепадає.