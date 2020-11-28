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Посол ЕС: Голодомор - ужасное преступление против украинцев и человечества

Суббота, 28 ноября 2020, 15:12

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас в День памяти голодоморов заявил, что сталинский режим убил миллионы ни в чем неповинных украинцев.

Об этом Маасикас написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Маасикас рассказал, что в этот день перечитывает книгу Энн Эпплбаум "Красный голод", которая посвящена истории Голода 1932-1933 годов.

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"Миллионы ни в чем неповинных украинцев погибли при сталинском режиме - ужасное преступление против украинского народа и против человечества", - написал посол, назвав день памяти печальным.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее в субботу призвал продолжить борьбу за донесение в мире правды о Голодоморе 1932-1933 годов и признание его геноцидом украинского народа.

Президент Зеленский в своем обращении 28 ноября призвал украинцев зажечь свечу в память о жертвах голодоморов в Украине в 16 часов субботы.

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Маасикас
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