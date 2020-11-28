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Посол ЄС: Голодомор - жахливий злочин проти українців та людства

Субота, 28 листопада 2020, 15:12

Посол Європейського Союз в Україні Матті Маасікас у День пам’яті голодоморів заявив, що сталінський режим убив мільйони ні в чому невинних українців. 

Про це Маасікас написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда". 

Маасікас розповів, що цього дня перечитує книгу Енн Епплбом "Червоний голод", яка присвячена історії Голоду 1932-1933 років.

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"Мільйони ні в чому невинних українців загинули при сталінському режимі - жахливий злочин проти українського народу і проти людства", - написав посол, назвавши день пам’яті сумним.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше в суботу закликав продовжити боротьбу за донесення у світі правди про Голодомор 1932-1933 років та визнання його геноцидом українського народу.

Президент Зеленський у своєму зверненні 28 листопада закликав українців запалити свічку в пам'ять про жертв голодоморів в Україні о 16-й годині суботи.

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Маасікас
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