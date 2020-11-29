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Сто тысяч человек и столкновения: во Франции протестовали против закона о защите полиции

Воскресенье, 29 ноября 2020, 11:01

В Париже и ряде других городов минимум более 100 000 человек приняли участие в 70 акциях протеста против закона об охране полиции, которым предлагают криминализировать фото- и видеосъемку полиции "с недобрыми намерениями". Протесты переросли в столкновения с полицией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

По официальным данным Министерства внутренних дел, во всей стране протест собрал более 133 тысяч человек, по сравнению с 22 тысячами в минувшую субботу, из которых в Париже - 46 000. Организаторы утверждают, что в акциях по всей стране приняли участие около полумиллиона французов.

Крупнейшая акция в Париже началась днем ​​и сначала проходила спокойно.

После обеда на перекрестке бульвара Бомарше и улицы пастора Вагнера в 11 округе, недалеко от площади Бастилии, группа радикально настроенных протестующих перебросили микроавтобус и начали сооружать баррикаду и бросаться в полицию различными предметами и брусчаткой, выкрикивая "Все ненавидят полицию".

После 17 часов на площади Бастилии начались новые столкновения. Кто-то из протестующих поджег киоск прессы, была попытка поджога входа в здание банка, загорелся также пивбар. Полиция в своем коммюнике утверждает, что протестующие не пропускали на место пожарных.

Полиция применила светошумовые гранаты, многие получили ранения. Между тем некоторые продолжил разбирать мостовую, чтобы бросаться им в полицию. Впоследствии против протестующих применили водомет.

Последние протестующие начали расходиться с площади Бастилии около 20-30. Пожарные в то время еще продолжали тушить подожженные объекты.

Министр внутренних дел Жераль Дарманен осудил "неприпустимые жестокие действия против правоохранителей".

МВД сообщает о 62 пострадавших правоохранителях: 23 в Париже и еще 39 в регионах. Количество травмированных среди протестующих не сообщается. Среди пострадавших есть как минимум один журналист - фоторепортер-фрилансер, который сотрудничает с Polka Magazine и AFP.

Во время беспорядков задержали 81 человек.

Закон о защите полиции, во Франции получил название "о глобальной безопасности", предлагает криминализировать фото- и видеосъемку полиции, которая осуществляется с недоброжелательными намерениями.

Критики назвивають его "законом, что убьет свободу" и указывают на то, что это будет препятствовать как обычным гражданам, так и журналистам снимать действия полиции во время акций протеста, а это нарушает возможность контролировать, не превышает ли полиция свои полномочия.

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