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На севере Англии уничтожат более 10 тысяч индеек из-за вспышки птичьего гриппа

Воскресенье, 29 ноября 2020, 16:55

На ферме в Северном Йоркшире придется уничтожить 10 500 индеек из-за вспышки птичьего гриппа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Об обнаружении у птиц штамма H5N8 стало известно накануне, 28 ноября. В связи с этим было принято решение уничтожить всех индюков на пострадавшей ферме "гуманным способом". Вокруг фермы временно установили контроль.

"Мы в срочном порядке устанавливаем, мог ли вирус с этой фермы распространиться дальше", - заявила главный санитарный врач Департамента сельского хозяйства.

Она призвала птицеводов особенно пристально следить за состоянием здоровья птицы на своих фермах и немедленно сообщать о подозрительных случаях.

В Департаменте отмечают, что болезнь может распространяться к домашней птице и птицам, содержащимся в неволе, во время зимней миграции диких птиц с материковой части Европы.

В Агентстве общественного здоровья Англии отмечают, что случай не представляет угрозы для здоровья людей.

Напомним, в начале месяца в Нидерландах из-за вспышки птичьего гриппа пришлось уничтожить около 200 тысяч кур, и меньшее количество - на птицефабрике в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн.

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