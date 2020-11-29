На півночі Англії знищать понад 10 тисяч індиків через спалах пташиного грипу
На фермі у Північному Йоркширі доведеться знищити 10,5 тисяч індиків через спалах пташиного грипу.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.
Про виявлення у птахів штаму H5N8 стало відомо напередодні, 28 листопада. У зв’язку з цим було прийнято рішення знищити індиків на враженій фермі "у гуманний спосіб".
Довкола враженої ферми тимчасово встановили контроль.
"Ми невідкладно досліджуємо, чи можливо, що вірус з цієї ферми поширився далі", - заявила головний санітарний лікар Департаменту сільського господарства.
Вона закликала птахівників особливо пильно стежити за станом здоров’я на своїх фермах і негайно повідомляти про підозрілі випадки.
У Департаменті зазначають, що хвороба може поширюватися до свійської птиці та інших птахів, що утримуються у неволі, під час зимової міграції диких птахів з материкової частини Європи.
В Агентстві громадського здоров’я Англії зазначають, що випадок не становить загрози для здоров'я людей.
Нагадаємо, на початку місяця у Нідерландах через спалах пташиного грипу довелося знищити близько 200 тисяч курей, та меншу кількість - на птахофабриці в Північній німецькій землі Шлезвіг-Гольштейн.