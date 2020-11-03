Украина начинает реформу лесного хозяйства, не дожидаясь решения арбитража с ЕС - Кабмин

Украина начинает устранение моратория на экспорт необработанной древесины, не ожидая окончательного решения арбитража с ЕС.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила на конференции "Торговые войны: искусство защиты", организованной юрфирмой "Ильяшев и партнеры" и Ukrainian business & trade association.

"Мы с нетерпением ожидаем финального решения по арбитражу по лесу-кругляку. И, ожидая, каким может быть это решение, уже сейчас работаем на опережение, нарабатываем системные решения", - заявила она.

По словам вице-премьера, арбитраж может иметь положительное значение для Украины, постольку показал важность реформирования системы лесного хозяйства.

"У нас традиционно делались концепции реформ, разрабатывались схемы, однако на все это просто не было финансирования. Арбитраж делает проведение таких реформ необратимым", - добавила Стефанишина.

По ее словам, этот вопрос станет одной из тем взаимодействия Украины и ЕС в рамках "зеленого соглашения".

"ЕС уже сейчас рассматривает лесную политику как приоритетную во взаимодействиях с Украиной в рамках European Green Deel. ЕС уже сейчас рассматривает лесную политику как приоритетную во взаимодействиях с Украиной в рамках зеленого курса", - объясняет она.

Напомним, решение арбитража по украинским ограничениям на экспорт необработанной древесины будет официально объявлено до конца года.