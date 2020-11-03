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Украина начинает реформу лесного хозяйства, не дожидаясь решения арбитража с ЕС - Кабмин

Вторник, 3 ноября 2020, 15:17

Украина начинает устранение моратория на экспорт необработанной древесины, не ожидая окончательного решения арбитража с ЕС.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила на конференции "Торговые войны: искусство защиты", организованной юрфирмой "Ильяшев и партнеры" и Ukrainian business & trade association.

"Мы с нетерпением ожидаем финального решения по арбитражу по лесу-кругляку. И, ожидая, каким может быть это решение, уже сейчас работаем на опережение, нарабатываем системные решения", - заявила она.

По словам вице-премьера, арбитраж может иметь положительное значение для Украины, постольку показал важность реформирования системы лесного хозяйства.

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"У нас традиционно делались концепции реформ, разрабатывались схемы, однако на все это просто не было финансирования. Арбитраж делает проведение таких реформ необратимым", - добавила Стефанишина.

По ее словам, этот вопрос станет одной из тем взаимодействия Украины и ЕС в рамках "зеленого соглашения".

"ЕС уже сейчас рассматривает лесную политику как приоритетную во взаимодействиях с Украиной в рамках European Green Deel. ЕС уже сейчас рассматривает лесную политику как приоритетную во взаимодействиях с Украиной в рамках зеленого курса", - объясняет она.

Напомним, решение арбитража по украинским ограничениям на экспорт необработанной древесины будет официально объявлено до конца года.

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