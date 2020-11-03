Україна розпочинає реформу лісового господарства, не очікуючи рішення арбітражу з ЄС - уряд

Україна розпочинає усунення мораторію на експорт необробленої деревини, не очікуючи остаточного рішення арбітражу з ЄС.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це віцепрем’єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", організованого юрфірмою "Ілляшев та партнери" та Ukrainian business & trade association.

"Ми з нетерпінням очікуємо фінального рішення по арбітражу по лісі кругляку. І, чекаючи, яким може бути це рішення, вже зараз працюємо на випередження, напрацьовує системні рішення",- заявила вона.

За словами віцепрем'єри, арбітраж може мати позитивне значення для України, остільки показав важливість реформування системи лісового господарства.

"У нас традиційно робилися концепції реформ, розроблялися схеми, проте на все це просто не було фінансування. Арбітраж робить проведення таких реформи незворотним",- додала Стефанішина.

За її словами, це питання стане однією з тем взаємодії України та ЄС в рамках "зеленої угоди".

"ЄС вже зараз розглядає лісову політику як пріоритетну у взаємодіях з Україною в рамках European Green Deel. "ЄС вже зараз розглядає лісову політику як пріоритетну у взаємодіях з Україною в рамках" зеленої "угоди",- пояснює вона.

Нагадаємо, рішення арбітражу за українським обмеженням щодо необробленої деревини буде офіційно оголошено до кінця року.

Детальніше про арбітраж – у статті "Повернення "кругляка": які наслідки матиме завершення суперечки з ЄС щодо експорту лісу".