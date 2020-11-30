Висконсин по требованию Трампа пересчитал бюллетени: Байден получил еще 87 голосов

В двух крупнейших округах штата Висконсин завершили пересчет бюллетеней на выборах президента, что подтвердило победу демократа Джо Байдена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Висконсин является одним из ключевых штатов, и Байден победил там с преимуществом в более чем 20 000 голосов. Кампания Трампа подала заявление с требованием провести пересчет голосов.

Округ Дейн завершил пересчет в воскресенье, через несколько дней после того, как бюллетени пересчитали в округе Милуоки.

Пересчет мало что изменил в окончательной разбивке более 800 000 бюллетеней, поданных в штате. В итоге преимущество Байдена над Трампом в Висконсине выросло на 87 голосов.

Пересчет в двух округах обошелся кампании Трампа в 3 миллиона долларов.

Байден выиграл президентские выборы в США 3 ноября, набрав 306 голосов коллегии выборщиков - гораздо больше, чем 270, необходимые для победы.

Байден опережает Трампа более чем на 6 миллионов голосов избирателей.

Трамп отказывается признать поражение. Накануне он заявил, что Байден зайдет в Белый дом, только если докажет подлинность голосов.