Трамп победил Байдена в первом ключевом штате - Флориде

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп победил своего соперника от демократов Джо Байдена в одном из ключевых штатов - Флориде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico и Fox News.

По результатам подсчета 98% бюллетеней, Трамп набрал 51,30% голосов, а Байден - 47,80% голосов. Действующий президент победил во Флориде и на выборах 2016 года.

Официально подсчет голосов еще не завершен, однако значительный разрыв между кандидатами свидетельствует, что остальные голоса кардинально не повлияют на окончательный результат.

Попередній підрахунок - оптимістичний щодо перемоги Байдена pic.twitter.com/WzKF05siDp — European Pravda (@EuropeanPravda) November 4, 2020

Следует отметить, что поражение Байдена в этом штате не является критическим для его общего результата. Он имеет запас голосов, в частности, в западных штатах, где избирательные участка только закрываются и подсчет еще не начался.

Флорида входит в число так называемых ключевых штатов - где до последнего неизвестно, какая партия и кандидат победит на выборах. К ним также относятся Джорджия, Айова, Северная Каролина, Огайо и Техас.

Победа во Флориде дает кандидату 29 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

В Огайо (18 голосов выборщиков) Трамп опережает Байдена на 8%, в Техасе (38 голосов) он лидирует с отрывом в три пункта, в Джорджии (16 голосов) - на расстоянии 11 пунктов.

Подробнее об особенностях избирательной системы США читайте в статье - Голосование по почте и "разочарованные выборщики": малоизвестные правила выборов президента США

Также "Европейская правда" ведет LIVE о выборах президента США: Байден против Трампа.