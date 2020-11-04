Байден выигрывает в Пенсильвании и может одержать победу на выборах - прогноз

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден имеет высокие шансы победить в Пенсильвании, ключевом штате, где подсчет голосов избирателей продолжается.

Этой победы достаточно, чтобы он закрепил за собой большинство избирателей и получил пост президента США, свидетельствует прогноз "Европейской правды".

По имеющимся сейчас подсчетом голосов, в Пенсильвании лидирует Трамп со значительным отрывом - более 9% голосов. Однако количество бюллетеней, которые остаются не подсчитаны, еще больше. Речь идет о примерно 21% голосов, оценивает издание The New York Times.

При этом ключевое значение имеет то, что подавляющее большинство неподсчитанных бюллетеней - это голосование "без присутствия на избирательном участке", то есть бюллетенями, полученными по почте. Как уже объясняла "Европейская правда", такое голосование способно изменить результаты выборов в штате.

Трамп лидирует в Пенсильвании состоянию на 5:00 утра среды с преимуществом почти 700 000 голосов. Шансы Байдена зависят от того, сможет ли он выиграть большую часть из более чем 1,4 миллиона бюллетеней, которые следует подсчитать.

Расчеты The New York Times подтверждают, что почтовых голосов достаточно для победы Байдена в Пенсильвании. Если прогноз NYT сбудется, Байден может набрать 50.3% голосов избирателей, Трамп - 48.5%.

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По уже имеющимся данным почтового голосования, Джо Байдена поддержали 78% процентов избирателей, голосовавших по почте, 21% - отдали свои голоса Трампа. И хотя нет твердых гарантий, что избиратели, которые голосовали по почте, поддержат Байдена с таким значительным преимуществом - есть основания этого ожидать. Журналисты NYT выяснили, что районы, где люди преимущественно голосовали по почте, еще более склонны поддерживают демократов, чем штат Пенсильвания в целом. Поэтому отрыв Байдена может быть еще больше.

Пенсильвания является густонаселенным штатом и дает 20 голосов в Коллегию выборщиков - орган, чьи члены буду выбирать нового президента США, голосуя так, как поручили им граждане штата.

Это в свою очередь практически гарантирует победу Байдена после того, как ему удалось получить лидерство при подсчете голосов в еще двух ключевых штатах Висконсине и в Мичигане.

При этом остается еще несколько штатов, где победа бывшего вице-президента благодаря почтовому голосованию возможна - это Северная Каролина и Джорджия.

Подробнее о первых результатах голосования в статье: Трамп без гарантий: почему Байден еще не проиграл борьбу за пост президента

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