Штаб Трампа будет требовать пересчета в Висконсине, где лидирует Байден

Штаб Дональда Трампа сообщил, что запросит о пересчете голосов в ключевом штате Висконсин, где с небольшим перевесом лидирует демократ Джо Байден.

Об этом говорится в заявлении менеджера кампании Трампа Билла Степьена, сообщает "Европейская правда".

"Поступали сообщения о нарушениях в нескольких округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов. Президент находится в пределах порога, чтобы запросить перерасчет, и мы немедленно сделаем это", - говорится в заявлении.

Висконсин входит в список ключевых штатов, где победу одного из кандидатов трудно спрогнозировать. Победа в Висконсине дает 10 голосов выборщиков.

Победа в Висконсине важна для победы Джо Байдена на выборах в целом. После обработки более 98% бюллетеней разрыв между кандидатами составляет 0,6% или 20 533 голоса в пользу Байдена, по оценке The New York Times.

В среду утром Трамп, который стремится переизбраться на второй срок, назвал "очень странным" лидерство Байдена в нескольких ключевых штатах, где Трамп лидировал в начале подсчета голосов.

Если Байден выигрывает в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, это практически гарантирует его победу на выборах, свидетельствует прогноз "ЕвроПравды".

Подробнее о первых результатах голосования в статье: Трамп без гарантий: почему Байден еще не проиграл борьбу за пост президента