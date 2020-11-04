Байден победил Трампа в ключевом Висконсине

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл выборы в Висконсине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Politico, CNN и AP.

По данным Politico, Байден победил с 49,6%, у Трампа - 48,9%. Это данные после обработки 95% голосов. Считается, что количество еще не подсчитанных бюллетеней не изменит имя победителя штата.

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Председатель избирательной комиссии штата Висконсин заявила в среду, что преимущество Джо Байдена в подсчете голосов состоялась после того, как несколько крупных городов штата, в том числе Милуоки, Грин-Бей и Кеноша, сообщили о результатах голосования по почте.

Победа в Висконсине дает 10 голосов выборщиков, что приближает Байдена к необходимому для победы на выборах минимуму в 270 голосов.

Как сообщалось, Байден также имеет высокие шансы победить в Пенсильвании. Этой победы достаточно, чтобы он закрепил за собой большинство избирателей и получил пост президента США, свидетельствует прогноз "Европейской правды".

Штаб Трампа анонсировал, что запросит о пересчете голосов в ключевом Висконсине.

В 2016 году Трамп стал первым кандидатом от Республиканской партии, кто победил в штате Висконсин более чем за три десятилетия.

Подробнее о первых результатах голосования в статье: Трамп без гарантий: почему Байден еще не проиграл борьбу за пост президента

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