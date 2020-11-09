Зять Эрдогана ушел с поста министра финансов на фоне рекордного падения национальной валюты

Берат Албайрак, зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, покинул пост министра финансов в воскресенье, сославшись на состояние здоровья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Прослужив на министерских должностях почти пять лет, я принял решение не продлевать свои обязанности из-за проблем со здоровьем", - написал Албайрак в Instagram.

Он также заявил, что намерен проводить больше времени со своей семьей, которой, по его словам, "пренебрегал".

До прихода в политику Албайрак работал в холдинговой компании Calik, стал генеральным директором в 2007 году.

Он вошел в турецкий парламент в 2015 году как депутат от Партии справедливости и развития Эрдогана, а затем был быстро назначен министром энергетики, прежде чем перейти на должность министра финансов в 2018 году.

Он женат на старшей дочери Эрдогана Эрси, с которой у него четверо детей.

Отставка Албайрака состоялась на следующий день после того, как Эрдоган уволил главу центрального банка Турции Мурата Уйсала и заменил его бывшим министром финансов Наджи Агбалом.

Турецкая лира в пятницу достигла рекордно низкого уровня 8,48 по отношению к доллару США (10,12 за евро), а годовая инфляция составляет 11,89%.

Албайрак часто обвинял в экономических проблемах Турции иностранные государства.