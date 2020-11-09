Зять Ердогана пішов з посади міністра фінансів на тлі рекордного падіння національної валюти

Берат Албайрак, зять президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, залишив посаду міністра фінансів в неділю, пославшись на стан здоров'я.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Прослуживши на міністерських посадах майже п'ять років, я прийняв рішення не продовжувати свої обов'язки через проблеми зі здоров'ям", - написав Албайрак в Instagram.

Він також заявив, що має намір проводити більше часу зі своєю сім'єю, якою, за його словами, "нехтував".

До приходу в політику Албайрак працював у холдинговій компанії "Calik", став генеральним директором у 2007 році.

Він увійшов до турецького парламенту в 2015 році як депутат від Партії справедливості та розвитку Ердогана, а потім був швидко призначений міністром енергетики, перш ніж перейти на посаду міністр фінансів у 2018 році.

Він одружений на старшій дочці Ердогана Ерсі, з якою має чотирьох дітей.

Відставка Албайрака відбулася наступного дня після того, як Ердоган звільнив главу центрального банку Туреччини Мурата Уйсала і замінив його колишнім міністром фінансів Наджі Агбалом.

Турецька ліра у п’ятницю досягла рекордного низького рівня 8,48 щодо долара США (10,12 за євро), а річна інфляція становить 11,89%.

Албайрак часто звинувачував в економічних проблемах Туреччини іноземні держави.