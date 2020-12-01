Посол Украины раскритиковал Бундестаг из-за затягивания с признанием Голодомора геноцидом

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг критике промедление Бундестага с признанием Голодомора геноцидом украинцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии одному из самых влиятельных немецких политических журналов Cicero.

В частности, глава дипмиссии назвал "разочарованием то, каким образом в Бундестаге обращаются с Голодомором и насколько легкомысленно относятся к этой центральной для каждого украинца теме".

Кроме того, посол подверг жесткой критике аргументы, которыми при этом пользуются сами немецкие депутаты.

"То, что главной причиной для Бундестага не признавать Голодомор является, очевидно, именно страх перед дальнейшей конфронтацией с путинской Россией, посол называет позорным", - цитирует комментарий Мельника пресс-служба посольства.

Этот комментарий дипломата стал частью фундаментальной статьи ведущего немецкого журналиста Рихарда Герцингера под названием "Бундестаг никак не осмелится взяться за сталинские убийства голодом. Годовщина Голодомора в Украине".

Напомним, в котября 2019 года комитет немецкого Бундестага провел заседание по петиции о признании Голодомора геноцидом украинцев, которая в конце мая получила необходимый минимум в 50 тысяч голосов для рассмотрения ее парламентом.

МИД Германии выступает против того, чтобы немецкий Бундестаг признавал Голодомор геноцидом. В частности, МИД хочет, чтобы петицию отклонили с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года.

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А также ответ второй стороны - "Голодомор - это геноцид, но в политику мы не играем: ответ историка Грицака на обвинения".