Посол України розкритикував Бундестаг через затягування із визнанням Голодомору геноцидом

Посол України в Німеччині Андрій Мельник піддав критиці зволікання Бундестагу із визнанням Голодомору геноцидом українців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі одному із найбільш впливових німецьких політичних журналів Cicero.

Зокрема, глава дипмісії назвав "розчаруванням те, яким чином у Бундестагу поводяться із Голодомором і наскільки легковажать цією центральною для кожного українця темою".

Крім того, посол піддав жорсткій критиці аргументи, якими при цьому послуговуються самі німецькі депутати.

"Те, що головною причиною для Бундестагу не визнавати Голодомор вбачається, очевидно, саме страх перед подальшою конфронтацією із путінською Росією, посол називає ганебним", - цитує коментар Мельника пресслужба посольства.

Цей коментар дипломата став частиною фундаментальної статті провідного німецького журналіста Рихарда Герцингера під назвою: "Бундестаг ніяк не насмілиться взятися за сталінські вбивства голодом. Роковини Голодомору в Україні".

Нагадаємо, у жовтні 2019 року комітет німецького Бундестагу провів засідання щодо петиції про визнання Голодомору геноцидом українців, яка набрала необхідний мінімум у 50 тисяч голосів для розгляду її парламентом.

МЗС Німеччини виступає проти того, аби Бундестаг визнавав Голодомор геноцидом. Зокрема, МЗС хоче, аби петицію було відхилено з обґрунтуванням, що поняття геноцид не було визначене до 1951 року.

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А також відповідь другої сторони - "Голодомор – це геноцид, але в політику ми не граємо: відповідь історика Грицака на звинувачення".