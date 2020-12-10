Беларусь ограничивает выезд из страны через наземную границу на неопределенный период

Беларусь с 20 декабря временно запретит выезд из страны через наземные пункты пропуска, официальная причина - предотвращение распространения COVID-19.

Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на решение Совета министров, пишет "Европейская правда".

Постановление предписывает "временно остановить пересечение государственной границы Республики Беларусь для выезда из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание в республике".

Ограничения будут распространяться на автомобильные пункты пропуска, упрощенные пункты пропуска, пункты пропуска на железнодорожных станциях и речных портах.

Запрет не распространяется на лиц с дипломатическим и служебным паспортам, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи самолетов и кораблей, поездные бригады, деловые поездки и некоторые другие категории.

Выезд на работу, учебу, а также тем, кто имеет вид на жительство в другой стране, будет разрешен не чаще чем один раз в течение шести месяцев.

Среди других нововведений - иностранцам, которые прибывают в Беларусь, необходимо будет иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат лабораторного теста на COVID-19.

ПЦР-тест должен быть сделан не позднее чем за трое суток до даты пересечения границы. Отсутствие такого медицинского документа является основанием для отказа во въезде.

Эти положения начинают действовать через 10 дней после официального опубликования.