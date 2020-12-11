Вакцина Sanofi/GSK будет готова не раньше конца 2021 года

Французская компания Sanofi и британская GlaxoSmithKline объявили об отсрочке в реализации своей программы по разработке вакцины от коронавируса и смогут изготовить ее не раньше, чем в конце 2021 года.

Об этом говорится в заявлении компаний, опубликованном в пятницу, 11 декабря, сообщает "Европейская правда".

Такое решение компании приняли после того, как разрабатываемый препарат не смог показать достаточную эффективность у пожилых пациентов. Компании заявили, что это может быть связано с недостаточной концентрацией антигена, вещества, вызывающего иммунный ответ.

В то же время проведенные исследования показали, что у людей в возрасте от 18 до 49 лет, получивших вакцину, был такой же иммунный ответ, что и у тех пациентов, которые переболели COVID-19.

Теперь потенциальная готовность вакцины отложена до четвертого квартала 2021 года. Ранее ожидалось, что она появится в первой половине года. "Доступность продукта теперь ожидается в четвертом квартале 2021 года в ожидании успешного завершения плана развития", - говорится в заявлении.

Эта новость стала ударом для многих правительств, в том числе ЕС, США, Канады и Великобритании, которые забронировали сотни миллионов доз потенциальной вакцины.

Европейская комиссия и Sanofi/GSK подписали контракт на поставку 300 млн доз вакцины.