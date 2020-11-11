Литва согласовала закупку 1,5 млн доз вакцины от Sanofi-GSK

Правительство Литвы поддержало предложение министерства здравоохранения о закупке 1,5 млн доз будущей вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Sanofi и GSK.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Еврокомиссия предварительно договорилась о закупке вакцины сразу у ряда разработчиков, среди них и 300 млн доз - от Sanofi-GSK, однако закупки для себя страны-члены должны дополнительно согласовать самостоятельно.

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Министр здравоохранения Аурелиюс Верига отметил, что это решение поможет Литве обеспечить для своих граждан достаточное количество эффективной вакцины от коронавируса.

Перед этим Литва согласовала закупку 1,86 млн доз будущей вакцины от компании AstraZeneca и еще 1,24 млн доз - от Janssen Pharmaceutica.

Правительство Литвы планирует закупить вакцину в объемах, которые позволят вакцинировать минимум 70% населения страны.

На прошлой неделе суточный прирост заражений коронавирусом в Литве впервые приблизился к 2 тысячам. Население страны - около 2,8 млн.

Напомним, с 7 ноября Литва ввела всеобщий карантин на три недели.