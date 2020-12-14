Чехия ужесточает ограничения с 18 декабря, но разрешит катание на лыжах

Правительство Чехии ужесточит ограничения для предприятий и общественных собраний с пятницы в ответ на рост числа случаев заражения COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По словам Бабиша, Чехия с 18 декабря перейдет на четвертую ступень противоэпидемической системы. Рестораны будут снова закрыты, о магазины и услуги останутся открытыми. В воскресенье магазины закрывать не будут.

"Правительство одобрило переход Чешской Республики на четвертый уровень риска с 0:00 в пятницу, 18 декабря. Мы понимаем настроение тех, кто с нетерпением ждал возможности реализовать свой бизнес на Рождество", - сказал премьер-министр и извинился.

"Нам очень жаль, что нам пришлось пойти на этот шаг, но складывающаяся ситуация вынуждает нас сделать это", - добавил министр здравоохранения Ян Блатны.

Рестораны смогут работать только на вынос. Службы размещения также должны будут снова закрыться.

Снова вводится ночной комендантский час с 23:00 до 05:00, и разрешаются встречи максимум шести человек. Также будет сокращено количество людей на религиозных службах с 30 до 20 процентов от вместимости церкви.

Но на четвертом уровне также будут новые исключения. Помимо магазинов, которые не должны закрываться по воскресеньям, тесты на антигены будут по-прежнему позволять посещать социальные учреждения.

Услуги также останутся открытыми. "За исключением бассейнов, оздоровительных центров и услуг по размещению", - сказал заместитель премьер-министра Карел Гавличек.

Правительство также окончательно определило дату открытия горнолыжных курортов. "С 18 декабря можно будет поехать в горы и покататься на лыжах. Однако будут действовать ограничения, применимые к ресторанам и отелям", - сказал Блатны.