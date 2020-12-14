Чехія посилює обмеження з 18 грудня, але дозволить катання на лижах

Уряд Чехії посилить обмеження щодо підприємств і громадських зібрань з п'ятниці у відповідь на зростання числа випадків зараження COVID-19.

Про це заявив прем'єр-міністр Андрій Бабіш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За словами Бабіша, Чехія з 18 грудня перейде на четвертий рівень протиепідемічної системи. Ресторани будуть знову закриті, проте магазини і послуги залишаться відкритими. У неділю магазини також не закриватимуть

"Уряд схвалив перехід Чеської Республіки на четвертий рівень ризику з 0:00 в п'ятницю, 18 грудня. Ми розуміємо настрій тих, хто з нетерпінням чекав можливості реалізувати свій бізнес на Різдво", - сказав прем'єр-міністр і вибачився.

"Нам дуже шкода, що довелося піти на цей крок, але ситуація, що складається, змушує нас зробити це", - додав міністр охорони здоров'я Ян Блатни.

Ресторани зможуть працювати тільки на винос. Служби розміщення також повинні будуть знову закритися.

Запроваджується нічна комендантська година з 23:00 до 05:00, і дозволяються зустрічі максимум 6 осіб. Також буде скорочено кількість людей на релігійних службах з 30 до 20 відсотків від місткості церкви.

Але на четвертому рівні також будуть нові винятки. Крім магазинів, які не повинні закриватися по неділях, тести на антигени будуть як і раніше дозволяти відвідувати соціальні установи.

Послуги також залишаться відкритими. "За винятком басейнів, оздоровчих центрів і послуг з розміщення", - сказав заступник прем'єр-міністра Карел Гавлічек.

Уряд також остаточно визначив дату відкриття гірськолижних курортів. "З 18 грудня можна буде поїхати в гори і покататися на лижах. Однак будуть діяти обмеження, що застосовуються до ресторанів і готелів", - сказав Блатни.