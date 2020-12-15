Евросоюз подготовил новые строгие правила для Facebook, Amazon, Google

Еврокомиссия во вторник представит знаковое регулирование, чтобы ограничить возможности технологических гигантов Facebook, Amazon, Google и других на своем рынке.

Об этом говорится в публикации DW, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщениям нескольких СМИ, Европейский Союз намерен установить строгие правила для технологических гигантов, а за нарушение предусмотреть огромные штрафы.

В проектах под названием "Акт о цифровых услугах" и "Акт о цифровых рынках" изложены конкретные правила, направленные на ограничение влияния глобальных интернет-компаний на рынок ЕС.

Источники в ЕС сообщили информационным агентствам Reuters и AFP, что в предложенном регулировании есть список того, что можно, а что нельзя делать интернет-гигантам, а также наказания для них.

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В частности, фирмы могут быть оштрафованы до 10% их годового оборота за нарушение правил конкуренции. По сообщению AFP, технологическим гигантам может быть полностью запрещен доступ на рынок ЕС за "серьезные и неоднократные нарушения закона".

Компании должны будут информировать ЕС о любых запланированных слияниях или поглощениях. Определенные виды данных должны будут передаваться регулирующим органам и конкурентам.

Европейские и американские регулирующие органы все больше обеспокоены практикой ведения бизнеса гигантов и использованием ими данных пользователей. Особенно это касается фирм, покупающих другие компании, чтобы устранить потенциальных конкурентов.

Facebook и другие компании предупредили, что усиление регулирования может побудить их уйти из ЕС, может стоить рабочих мест и даже заблокировать доступ для пользователей из Евросоюза.