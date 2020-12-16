В Берлине обыски в домах и магазинах из-за украденной 100-килограммовой золотой монеты

Полиция в Берлине провела обыски в домах и ювелирных магазинах по подозрению, что они могут быть связаны с попытками постепенно извлечь золото из 100-килограммовой канадской монеты, украденной из музея в столице Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Монета оценочной стоимостью 3,75 миллиона евро была украдена из берлинского музея Боде в 2017 году и до сих пор не найдена.

По данным полиции, утренние рейды были сосредоточены на восьми подозреваемых в возрасте от 14 до 51 года, принадлежащих к разным национальностям.

Утверждается, что они были частью группы, которая скупала украденное золото, чтобы переплавлять его и подделать коллекционные монеты, а затем продать их как подлинные в ювелирных магазинах, которыми управляют они или их родственники. По словам полиции, некоторые из подделок уже были проданы.

Полиция сообщила, что в ходе обыска были обнаружены поддельные монеты, инструменты для подделки документов и "пятизначная" сумма наличных денег.

"Оценка доказательств продолжается. Среди прочего изучается возможная связь с кражей золотой монеты из музея Боде", - заявили в полиции.

Прокуратура Берлина заявила, что арестов не было, но расследование продолжается.

Напомним, в феврале берлинский суд приговорил к различным срокам заключения трех мужчин за кражу 100-килограммовой золотой монеты.