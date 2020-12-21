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Цены на связь в ЕС: самая дорогая - в Бельгии, дешевая - в Румынии и Польше

Понедельник, 21 декабря 2020, 11:24

В 2019 году цены на связь в Европейском Союзе отличались почти в пять раз в странах-членах.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные опубликовал Евростат.

Уровень цен на связь сравнили со средним индексом уровня цен ЕС, равным 100, и результаты показали, что в 2019 году самые высокие цены на связь были в Бельгии (с индексом уровня цен 176) и Греции (175), за которыми шли Ирландия (150) и Люксембург (149).

 

Самым низким был уровень цен в Румынии (с индексом 38), далее следуют Польша (51), Литва (71), Болгария (76) и Латвия (77).

Цены на связь включают цены на телефонное факсимильное оборудование, предоставление доступа в интернет, почтовые, проводные и беспроводные телефоны, комплексные телекоммуникационные услуги и другие услуги по передаче информации.

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Евростат
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