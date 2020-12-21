Ціни на зв'язок в ЄС: найдорожчий - у Бельгії, найдешевший - у Румунії і Польщі

У 2019 ціни на зв'язок в Європейському союзі відрізнялися майже в п'ять разів у країнах-членах.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані опублікував Євростат.

Рівень цін на зв'язок порівняли із середнім індексом рівня цін ЄС, рівним 100, і результати показали, що в 2019 році найвищі ціни на зв'язок були в Бельгії (з індексом рівня цін 176) і Греції (175), за якими йшли Ірландія (150) і Люксембург (149).

Найнижчим був рівень цін в Румунії (з індексом 38), далі йдуть Польща (51), Литва (71), Болгарія (76) і Латвія (77).

Ціни на зв'язок включають ціни на телефонне та факсимільне обладнання, надання доступу в Інтернет, поштові, провідні та безпровідні телефони, комплексні телекомунікаційні послуги та інші послуги з передачі інформації.