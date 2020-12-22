Байден вакцинировался от коронавируса в прямом эфире

Избранный президент США Джо Байден получил первую дозу вакцины Pfizer от коронавируса, заявив, что таким образом хочет показать американцам, что ее "безопасно принимать".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

"Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы, когда будет доступна вакцинация. Не о чем беспокоиться", - сказал Байден из Ньюарка, штат Делавэр, где он получил прививку в прямом эфире.

По его словам, администрация Трампа "заслуживает признания" в запуске программы вакцин в стране.

Жена Байдена получила свою первую дозу в начале дня, сказал избранный президент. Ожидается, что на следующей неделе прививки сделают избранная вице-президент Камала Харрис и ее муж.

Команда Байдена поставила цель сделать 100 млн прививок от COVID-19 в США в течение первых 100 дней пребывания администрации в Белом доме.

По предварительным данным, на сегодня в США вакцинировали более 500 000 американцев. В воскресенье начат выпуск второй вакцины Moderna, которая была утверждена на прошлой неделе.

За время пандемии США зафиксировали более 18 млн случаев коронавируса и 319 000 смертей.