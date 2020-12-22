Байден вакцинувався від коронавірусу в прямому ефірі

Обраний президент США Джо Байден отримав першу дозу вакцини Pfizer від коронавірусу, заявивши, що таким чином хоче показати американцям, що її "безпечно приймати".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

"Я роблю це, щоби продемонструвати, що люди повинні бути готовими, коли буде доступна вакцинація. Нема про що турбуватися", - сказав Байден з Ньюарка, штат Делавер, де він отримав щеплення у прямому ефірі.

За його словами, адміністрація Трампа "заслуговує на визнання" в запуску програми вакцин у країні.

Дружина Байдена отримала свою першу дозу на початку дня, сказав обраний президент. Очікується, що наступного тижня щеплення зроблять обрана віцепрезидентка Камала Гарріс та її чоловік.

Команда Байдена поставила за мету зробити 100 мільйонів щеплень від COVID-19 у США протягом перших 100 днів перебування адміністрації в Білому домі.

За попередніми даними, на сьогодні у США вакцинували понад 500 000 американців.

У неділю розпочато випуск другої вакцини Moderna, яка була затверджена минулого тижня.

За час пандемії США зафіксували понад 18 мільйонів випадків коронавірусу та 319 000 смертей.