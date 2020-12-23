Лидер Шотландии извинилась за нарушение коронавирусных правил на поминках

Первый министр Шотландии Никола Стерджен извинилась за нарушение коронавирусных правил на поминках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Таблоид The Scottish Sun опубликовала фотографию Стерджен, которая разговаривает с тремя людьми на расстоянии, но с открытым лицом.

EXCL: Nicola Sturgeon breaks her own Covid law by standing in a bar and chatting to pensioners - without wearing a face mask.



First Minister tonight: "I was in the wrong, I’m kicking myself, and I’m sorry.”https://t.co/LzH67yYKPq pic.twitter.com/0lqUtmDfvt — Chris Musson (@ChrisMusson) December 22, 2020

Она присутствовала на поминках в ресторане в Эдинбурге после похорон государственного служащего Шотландии, умершего от коронавируса. У Стерджен была маска, но, по словам очевидцев, она ненадолго сняла ее, покидая зал.

Правила правительства Шотландии гласят, что клиенты в заведениях гостеприимства должны носить защитные маски, за исключением сидящих, в том числе при входе, выходе и при перемещении. За нарушение правил грозит штраф в размере 60 фунтов стерлингов.

"В прошлую пятницу, когда я присутствовала на поминках, я ненадолго сняла маску. Это была глупая ошибка, и мне очень жаль. Я каждый день говорю о важности масок, поэтому не собираюсь придумывать отговорок. Я была неправа, я корю себя, и мне очень жаль", - заявила Стерджен.