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Лідерка Шотландії вибачилася за порушення коронавірусних правил на поминках

Середа, 23 грудня 2020, 08:37

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен вибачилася за порушення коронавірусних правил на поминках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Таблоїд The ​​Scottish Sun опублікував фотографію Стерджен, яка розмовляє з трьома людьми на відстані, але без маски.

Вона була присутня на поминках в ресторані в Единбурзі після похорону державного службовця Шотландії, який помер від коронавірусу. У Стерджен була маска, але, за словами очевидців, вона ненадовго зняла її, залишаючи зал.

Правила уряду Шотландії говорять, що клієнти в закладах гостинності повинні носити маски, за винятком тих, хто сидить, в тому числі при вході, виході і при переміщенні. За порушення правил загрожує штраф в розмірі 60 фунтів стерлінгів.

"Минулої п'ятниці, коли я була присутня на поминках, я ненадовго зняла маску. Це була дурна помилка, і мені дуже шкода. Я кожен день говорю про важливість масок, тому не збираюся придумувати відмовок. Я була неправа, я картаю себе, і мені дуже шкода", - заявила Стерджен.

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Коронавірус Велика Британія
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