Лідерка Шотландії вибачилася за порушення коронавірусних правил на поминках

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен вибачилася за порушення коронавірусних правил на поминках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Таблоїд The ​​Scottish Sun опублікував фотографію Стерджен, яка розмовляє з трьома людьми на відстані, але без маски.

EXCL: Nicola Sturgeon breaks her own Covid law by standing in a bar and chatting to pensioners - without wearing a face mask.



First Minister tonight: "I was in the wrong, I’m kicking myself, and I’m sorry.”https://t.co/LzH67yYKPq pic.twitter.com/0lqUtmDfvt