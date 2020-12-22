Новая угроза или лишняя паника: как мутировавший COVID из Британии напугал весь мир

Новый, мутированный штамм коронавируса "вышел из-под контроля".

Это заявление министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, прозвучавшее в выходные, стало одним из триггеров, которые разрушили транспортную связь королевства с остальным миром. Другие страны – от Индии до Финляндии, от Канады до Гонконга – одна за другой объявили о прекращении авиасообщения с Лондоном. Тоннель под Ла-Маншем закрыли даже для грузовиков, даже для доставки товаров.

На этом фоне контрастирует решение Украины, которая заявила, что не будет ограничивать рейсы в Лондон.

Но не стоит спешить обвинять наше правительство в преступной халатности.

Потому что очень похоже на то, что ошиблись как раз те государства, которые присоединились к всемирной паники по поводу "нового британского штамма".

В то время как европейские политики спешат продемонстрировать активность и сделать хоть что-то для "спасения соотечественников от коронавируса-мутанта", сами ученые едины во мнении о том, что оснований для паники нет. Отсутствуют какие-либо данные о том, что "британский штамм" более опасен или вызывает высокую смертность. Более того, мутированный вирус уже есть на континенте, поэтому изоляция Британии от него не спасла бы.

Но память о весенней эпидемии в Италии заставляет правительства "делать хоть что-то". Даже если их действия создают массу проблем и заодно подпитывают конспиративные теории о том, что новый штамм "придумали" для повышения спроса на вакцину.

Ведь (и это на самом деле хорошая новость!) вакцины должны действовать и против этого вируса-мутанта.

Фестиваль паники и истерики

О новой мутации коронавируса, которая фигурирует в документах вирусологов под названиями VUI-202012/01 и B.1.1.7, рядовые британцы (а вместе с ними и весь мир) узнали в субботу вечером от своего премьер-министра.

Борис Джонсон объявил о срочном решении правительства: вместо ожидаемого многими рождественского ослабления карантина будет введен жесткий локдаун для 16 млн жителей Лондона и других регионов на юго-востоке Великобритании. Причина – резкий рост заболеваемости в этих регионах, который в правительстве связывают с новым штаммом. Уже на следующий день мэр Лондона Садик Хан предупредил горожан, что их ждет "худшее Рождество со времен Второй мировой войны", а глава Минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что эпидемия "вышла из-под контроля". "Каждый (в этих регионах) должен вести себя так, будто он уже заражен", – убеждал министр своих соотечественников.

Лондонцы отреагировали на заявления правительства по-украински – с точностью до наоборот.

В эти дни самые популярные картинки в британских газетах – это фото с вокзалов и автострад.

Услышав совет не выходить из дома и не выезжать из города, все, кто мог, попытались покинуть Лондон и поехать туда, где эпидемические ограничения не столь строги. На вокзалах и в пригородных поездах были очевидные проблемы с соблюдением дистанции между пассажирами.

А вот международное сообщество отреагировало именно в том направлении, к которому призывал Джонсон.

Уже в воскресенье к обеду три первых государства ЕС – Нидерланды, Италия и Бельгия – ввели запрет на авиасообщение с Великобританией. Забегая вперед, отметим печальную иронию – в тот же день выяснилось, что в двух государствах из этой троицы уже найден тот самый "коронавирус-мутант", поэтому их стремление изолироваться от него изначально было сомнительным.

Впрочем, паника только нарастала.

К концу дня в воскресенье уже более 15 государств мира остановили сообщение с Британией, и даже ночью иностранные правительства продолжали принимать срочные решения о запрете. Так, Варшава объявила о запрете около полуночи.

Польская история заслуживает особого внимания. Сейчас это – тема номер 1 в Польше.

Дело в том, что Великобритания является главным направлением для польских трудовых мигрантов – там, как считают, живут около 800 тысяч уроженцев Польши. Для многих из этих поляков, имеющих очень сильные католические традиции, поездка домой на Рождество обязательна – и эти планы полетели кувырком. Ведь одновременно с запретом авиасообщения для них закрыли также наземный и водный пути: Франция еще в воскресенье ввела безусловный запрет на паромы из Британии и на проезд по тоннелю под Ла-Маншем пассажирских поездов, автобусов, автомобилей и даже грузовиков. При этом – поставив под угрозу срыва поставки продуктов в Британию к Рождеству.

По состоянию на вторник более 50 государств прекратили авиасообщение с Британией или оставили разрешение только для собственных граждан. И речь идет не только о Европе: полеты запретили Индия и Канада, Аргентина и Ямайка, Турция и Израиль, а также такие специфические государства, как Иран или Судан. Sky News приводит далеко не полный перечень стран, объявивших о запрете (в нем не упомянуты часть государств ЕС или, к примеру, Молдова, которые приняли такой запрет).

А вот Киев пошел против мейнстрима и объявил: Украина не будет закрывать авиасообщение с Британией, несмотря на новую угрозу.

Но не стоит спешить с критикой. Мы – не единственные, кто выбрал такой путь. К примеру, власти США также склоняются к тому, чтобы не ограничивать полеты. И у них есть на это основания.

Что известно о новом "коронавирусе-мутанте"?

Стоит отметить, что решение государств о строгих ограничениях и даже полном запрете путешествий из Британии было принято в первые сутки после появления публичной информации о новом штамме, и есть основания сомневаться в том, что перед их принятием правительства вообще консультировались с вирусологами.

По состоянию на сейчас информации уже чуть больше – и она дополнительно сеет сомнения в том, что столь жесткие меры обоснованны.

Но начать надо с того, что мутация коронавируса не является неожиданностью. Это не ЧП, а вполне ожидаемый процесс. Особенность вирусов состоит в том, что почти все они постоянно мутируют, и вирус Sars-Cov-2 – не исключение. В частности, "оригинальный" коронавирус из Уханя не был источником пандемии – считают, что причиной наибольшего распространения COVID-19 стала его европейская мутация; после этого, в том числе в других регионах, ДНК вируса снова претерпела существенные изменения. А мелкие изменения этого генома – это вообще обычное дело.

Немецкое издание Deutschlandfunk приводит данные масштабного исследования, в ходе которого генетики проанализировали образцы вируса Sars-Cov-2 от 46 723 людей из 99 стран. В этом наборе оказалось 12,7 тыс. вариантов его мутации.

Поэтому понятие "мутированный вирус" только звучит пугающе.

Реально и в Украине большинство больных COVID являются носителями коронавирусов-мутантов, но других.

Попал ли к нам также британский штамм? Не исключено, хотя наверняка мы этого не знаем. Сообщения отдельных СМИ о якобы найденных его образцах на Закарпатье – это фейк, ведь анализа его генокода в тех случаях не проводилось.

Впрочем, уже известно, что "британский вирус" есть в других государствах. Его нашли в Нидерландах и в Италии. Ирония судьбы: именно эти государства первыми закрыли свои аэропорты для рейсов из Британии – хотя, скорее всего, он распространился и у них. Тот самый геном нашли также в Австралии. Похожая на него, но несколько иная мутация активна в Южной Африке.

Впрочем, крайне высока вероятность того, что он распространен и в других государствах. Ведь на самом деле эта мутация не является "новой", признает британское правительство.

Впервые его обнаружили в мазках больного COVID-19, взятых в сентябре в графстве Кент, расположенном к юго-востоку от Лондона. Нет понимания того, не появился ли он еще раньше, ведь генетический анализ делают редко. Впрочем, за три месяца, прошедшие с тех пор, тот же штамм находили во всех регионах Великобритании, кроме Северной Ирландии. Однако на юго-востоке государства он стал доминирующим – по исследованиям вирусологов, по состоянию на декабрь в Лондоне он составлял 62% новых заражений.

Именно это доминирование стало одной из причин говорить о большей опасности нового штамма. Джонсон, в частности, заявил, что новый штамм на 70% более заразен. Эту цифру, впрочем, ставят под сомнение, но об этом позже.

А прежде всего оцените еще раз информацию выше. Итак, вирус появился в Британии не позднее сентября. В последнее время он составляет 2/3 всех заражений в столице, из которой улетает больше всего авиарейсов за рубеж. Великобритания все это время имела безвизовый режим поездок в ЕС. Но именно сейчас, с 20 декабря, многие страны мира решили, что Соединенное Королевство стало смертельно опасным, и оборвали сообщение с ним!

Не чувствуете ли вы в этом нехватки логики?

Тем более, что даже у британского правительства нет подтверждений того, что новый штамм опаснее других – и это еще одна алогичность нынешних панических настроений.

Вирусологи против политиков

Интересная деталь. И чиновники Джонсона, и британские вирусологи, которые исследовали новый штамм, в один голос утверждают: хотя он, похоже, более заразен, но не более опасен. Это подтверждает и британская статистика. Да, в Лондоне и вокруг него в последнее время существенно возросло количество заражений, но доля случаев серьезного течения заболевания или завершившихся летально не изменилась.

Это не отрицает и британский премьер – но объясняет, что самого факта роста новых заражений достаточно, чтобы перегрузить национальную систему здравоохранения, и именно поэтому в столице введен жесткий локдаун.

Но если британские медики и вирусологи не возражают против этой логики и против правительственных мер (ведь в Британии действительно наблюдается резкий рост положительных диагнозов, независимо от причины), то в других государствах вирусологи задаются вопросом: а является ли причиной этого новый штамм? И, соответственно, стоит ли его настолько остерегаться?

В частности, британское The Guardian приводит мнение ряда австралийских вирусологов (в Австралии уже подтвердили единичные случаи заражений вирусом нового штамма), которые напоминают, что в Британии есть достаточно причин для нового скачка заболеваемости (в частности то, что карантин в британской столице в последнее время становился все менее серьезным), поэтому они рекомендуют своему правительству не поддаваться общей панике.

"Стоит отметить, что в Великобритании, особенно в Лондоне, реально было мало ограничений на передвижение людей. И поэтому сложно сказать, стала ли причиной скачка заболеваемости большая заразность нового вируса, или дело – в поведении людей", – говорит профессор Линда Селви из Университета Квинсленда.

Один из ключевых авторитетов европейской вирусологии Критистиан Дростен, возглавляющий Институт вирусологии берлинской клиники "Шарите" и много лет специализирующийся на исследовании коронавирусов, также спокоен относительно нового штамма. Решение немецкой власти отменить авиасообщение с Британией он называет чисто политическим (мол, "политики должны что-то делать") и с уверенностью добавляет: даже если в Германии нового штамма еще нет, то он появится там – что с блокадой, что без нее.

Это лишь вопрос времени, ведь в соседних Нидерландах вирус уже подтвержден.

А слова Бориса Джонсона о "заразности выше на 70%" вызывают у вирусолога, мягко говоря, сомнение, ведь такого параметра просто не существует!

"Они просто назвали эту цифру, и никто даже не знает, что это значит", – заявил Дростен в эфире Deutschlandfunk. Ученый предположил, что на самом деле речь шла о способности вируса дублироваться, что имеет совсем другое значение.

Дростен также обращает внимание на то, что заявления о 70% и т.д. слышны от британских чиновников, в то время как британские ученые значительно осторожнее.

Так же не видит опасности, которая бы требовала реакции правительства Германии, Гартмут Генгель, директор Института вирусологии Университета Фрайбурга, которого цитирует Tagesschau. И он также подчеркивает, что не видит причин считать этот штамм опасным для пациентов.

Подобные заявления сейчас звучат и от других вирусологов, специалисты здесь действительно единодушны. Впрочем, на жесткость реакции политиков это пока не повлияло.

Но главная хорошая новость – то, что вакцины против COVID-19 должны остаться действенными.

По крайней мере для жителей ЕС, а также Великобритании, где вакцинация уже начинается, это важно.

Это утверждение еще должно быть проверено на практике (будет видно, появятся ли заболевшие среди вакцинированных), но анализ ДНК вируса позволяет специалистам говорить об очень высокой вероятности сохранения эффективности вакцины. Мутация не затронула те фрагменты ДНК, на которых основано действие вакцины, утверждают вирусологи.

Впрочем, напомним, это далеко не первая и не последняя мутация коронавируса, и когда-нибудь существующие вакцины могут потерять эффективность. Однако и это не является проблемой по крайней мере для части производителей, говорит профессор Линда Селви. "Если случится так, что вакцина Pfizer не будет эффективной против следующего штамма, должно быть возможно изменить ее довольно просто, исходя из того, что она сделана по технологии мРНК", – говорит она, напоминая, что точно так же ежегодно модифицируют вакцины против гриппа, который тоже мутирует каждый год.

Впрочем, для Украины главным вопросом является то, когда мы получим вакцину, ведь с этим проблем ожидается гораздо больше, чем с эффективностью...

Итак, подытоживая: "новый" британский штамм на самом деле не является новым, и не факт, что он заметно опаснее, но он создал панические настроения по всему континенту и за его пределами, сорвал авиасообщение и планы многих европейцев, хотя вирусологи изначально рекомендовали не преувеличивать его важность.

Но научит ли эта история политиков действовать с оглядкой на рекомендации специалистов?

Вот этот вопрос пока остается без ответа.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"