Турция заявила об эффективности китайской вакцины Sinovac на 91%

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что промежуточные результаты испытаний третьей фазы показали эффективность вакцины против COVID-19 от китайской Sinovac на 91,25%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Он добавил, что Турция будет использовать этот препарат для массовой вакцинации.

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По словам министра, первая партия в 3 миллиона доз вакцины прибудет в Турцию 28 декабря.

Анкара подписала соглашение о покупке в целом 50 млн доз китайской вакцины.

"Теперь мы уверены, что вакцина эффективна и безопасна для турецкого народа", - сказал Коджа.

Около 9 млн человек должны пройти вакцинацию на первом этапе. Прививку можно будет делать примерно 1,5 или даже 2 миллионам людей ежедневно, заявил министр.

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Испытания китайской вакцины в Турции начались 14 сентября и в них приняли участие более 7000 добровольцев. Результаты испытания, объявленные в четверг, основанные на данных 1322 человек.

Sinovac - первый китайский производитель вакцин, который опубликовал подробные сведения о поздних стадиях клинических испытаний.

Sinovac также подписал соглашения о поставках вакцины CoronaVac с Индонезией, Бразилией, Чили и Сингапуром и ведет переговоры с Филиппинами и Малайзией.