В Турции рассказали о планах вакцинировать до 1,5 млн человек ежедневно

Турция планирует вакцинацию около 1,5 млн человек в день, заявил член консультативного совета турецкого правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Turkish Minute.

Мустафа Некми Ильхан, член научно-консультативного совета Министерства здравоохранения, который был создана в первые дни борьбы с COVID-19, рассказал, что Турция планирует ежедневно делать прививки около 1,5 миллиону людей с помощью бригад в составе трех человек.

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По его словам, такие бригады медицинских работников должны вакцинировать более 200 человек ежедневно.

Турция планирует начать вакцинацию препаратом CoronaVac китайской Sinovac Biotech. Она заказала 50 млн доз в компании. Перед использованием китайскую вакцину, как и другие иностранные препараты, должно одобрить Турецкое медицинское агентство (TMMDA).

По словам Ильхана, правительство планирует вакцинировать от 60 до 65 млн человек в Турции до конца июня 2021 года.

Среди турок широко распространены опасения по поводу китайской вакцины, поскольку предварительные результаты испытаний показали, что она вызвала быстрый иммунный ответ, но уровень антител был ниже, чем у людей, переболевших коронавирусом.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил на прошлой неделе, что правительство также закупит 25 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech.