Депутат Литвы, выступавшего против ЛГБТ, заметили с обнаженным мужчиной во время видеовстречи
Обнаженный мужчина появился позади литовского депутата Петраса Гражулиса во время телефонной конференции парламентского комитета по культуре.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.lt.
Гражулис известен своей анти-ЛГБТ риторикой и протестами во время гей-прайдов в Вильнюсе.
Встреча транслировалась в прямом эфире в YouTube-аккаунте Сейма. Примерно на 13-й минуте встречи Гражулис временно включает камеру, на которой за спиной депутата можно увидеть обнаженного до пояса мужчину. Издание отмечает, что несколько раз безуспешно пыталось связаться с Гражулисом.
По словам председателя парламентского комитета Витаутаса Юозапайтиса, другие люди, сидящие рядом с депутатами во время встреч, могут представлять опасность для репутации политиков.
"Несомненно, другие люди могут влиять на решения депутатов. Вероятно, каждый член парламента обязан следить за тем, чтобы в его доме не появлялись другие люди", - сказал Юозапайтис, добавив, что сам не заметил этого обнаженного мужчину.
"Вопрос в том, почему они в рабочее время полуголые. Конечно, можно сказать, что это личная жизнь человека, но он подключается к заседанию Сейма", - сказал он.
По словам Юозапайтиса, скорее всего, это мог быть член семьи, который помог Гражулису подключиться к встрече, поскольку у члена парламента возникли технические проблемы.
Напомним, Йожеф Сайер, европейский депутат от правящей партии Венгрии, которая враждебно относится к правам ЛГБТ, был вынужден покинуть пост после того, как его поймали на секс-вечеринке с участием в основном мужчин в Брюсселе в пятницу.
Вечеринка состоялась в здании на одной из центральных улиц Брюсселя, по данным бельгийской прессы, в "гей-районе" бельгийской столицы.
Все 25 участников, большинство из которых мужчины, были оштрафованы за нарушение мер по борьбе с коронавирусом. Когда прибыли правоохранители, участники вечеринки были почти голые и играли в игру.
Примечательно, что Саер является одним из авторов спорной Конституции Венгрии, которую правозащитники раскритиковали за создание неблагоприятной среды для ЛГБТ-сообщества. В частности, в документе содержится текст "Венгрия защищает институт брака как союза мужчины и женщины".