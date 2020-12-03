Депутата Литви, який виступав проти ЛГБТ, помітили з оголеним чоловіком під час відеозустрічі

Оголений чоловік був помічений поруч із литовським депутатом Петрасом Гражулісом під час відеоконференції парламентського комітету з культури.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.lt.

Гражуліс відомий своєю анти-ЛГБТ риторикою і протестами під час гей-прайдів у Вільнюсі.

Зустріч транслювалася в прямому ефірі на YouTube-акаунті Сейму. Приблизно на 13-й хвилині зустрічі Гражуліс тимчасово включає камеру, на якій за спиною депутата можна побачити оголеного до пояса чоловіка. Видання відзначає, що кілька разів безуспішно намагалося зв'язатися з Гражулісом.

За словами голови парламентського комітету Вітаутаса Юозапайтіса, інші люди, які сидять поруч з депутатами під час зустрічей, можуть становити небезпеку для репутації політиків.

"Без сумніву, інші люди можуть впливати на рішення депутатів. Ймовірно, кожен член парламенту зобов'язаний стежити за тим, щоб в його будинку не з'являлися інші люди", - сказав Юозапайтіс, додавши, що сам не помітив оголеного чоловіка.

"Питання в тому, чому вони в робочий час напівголі. Звичайно, можна сказати, що це особисте життя людини, але він підключається до засідання Сейму", - сказав він.

За словами Юозапайтіса, швидше за все, це міг бути член сім'ї, який допоміг Гражулісу підключитися до зустрічі, оскільки у депутата виникли технічні проблеми.

Нагадаємо, Йожеф Саєр, європейський депутат від правлячої партії Угорщини, яка вороже ставиться до прав ЛГБТ, був змушений покинути посаду після того, як його спіймали на секс-вечірці за участі здебільшого чоловіків в Брюсселі у п'ятницю.

Вечірка відбулася в будівлі на одній з центральних вулиць Брюсселя, за даними бельгійської преси, у "гей-районі" бельгійської столиці.

Всі 25 учасників, більшість з яких чоловіки, були оштрафовані за порушення заходів по боротьбі з коронавірусом. Коли прибули правоохоронці, учасники вечірки були майже голі і грали у гру.

Примітно, що Саєр є одним із авторів спірної Конституції Угорщини, яку правозахисники розкритикували за створення несприятливого середовища для ЛГБТ-спільноти. Зокрема, у документі міститься текст "Угорщина захищає інститут шлюбу як союзу чоловіка і жінки".