Премьера Греции раскритиковали за нарушение карантина из-за катания на велосипеде

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подвергся критике за то, что, по всей видимости, нарушил правила изоляции своего же правительства, поскольку число случаев коронавируса растет по всей стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В греческой прессе и в социальных сетях во вторник были опубликованы фотографии Мицотакиса и его жены Маревы, на которых пара катается на горных велосипедах в лесу вокруг горы Парнита к северу от Афин - примерно в полутора часах езды от их дома.

Премьер с женой также сфотографировались с несколькими прохожими, при этом никто не носил маски и не соблюдает правила социального дистанцирования.

В настоящее время грекам разрешено покидать свои дома только для того, чтобы пойти на работу, купить предметы первой необходимости, посетить врача или заняться спортом рядом с домом и в группах не более трех человек.

Нарушители правил могут быть оштрафованы на 300 евро, а в эти выходные полиция выписала штрафов на 780 000 евро за почти 3000 нарушений.

В Греции коронавирус продолжает быстро распространяться, число новых случаев заболевания остается на уровне более 2000 в день, а больницы во многих районах работают почти на полную мощность.

Официальный представитель правительства Стелиос Петсас заявил, что придется продлить срок действия карантина после 7 декабря, когда истекает срок его действия.

Петсас выступил в защиту премьер-министра в среду, заявив, что "Мицотакиса обвиняют в том, что он человек", и что он "никогда не откажется поговорить или сфотографироваться", если к нему обратятся.

В дополнение к фотографиям, в греческой прессе было распространено видео, на котором Марева Мицотакис едет на велосипеде для мотокросса, что запрещено в этой части горы по экологическим причинам, поскольку это национальный парк, что вызвало резкую критику со стороны местного отделения Гринпис.