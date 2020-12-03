Прем'єра Греції розкритикували за порушення карантину через катання на велосипеді

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс потрапив під хвилю критики за те, що, ймовірно, порушив правила ізоляції свого ж уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У грецькій пресі і в соціальних мережах у вівторок були опубліковані фотографії Міцотакіса і його дружини Мареви, на яких пара катається на гірських велосипедах в лісі навколо гори Парніта на північ від Афін - приблизно в півтора годинах їзди від їхнього будинку.

Прем'єр з дружиною також сфотографувалися з декількома перехожими, при цьому ніхто не носив маски і не дотримувався правил соціального дистанціювання.

В даний час грекам дозволено залишати свої будинки тільки для того, щоб піти на роботу, купити предмети першої необхідності, відвідати лікаря або зайнятися спортом поруч з будинком і в групах не більше трьох осіб.

Порушники правил можуть бути оштрафовані на 300 євро, а в ці вихідні поліція виписала штрафів на 780 000 євро за майже 3000 порушень.

У Греції коронавірус продовжує швидко поширюватися, число нових випадків захворювання залишається на рівні понад 2000 в день, а лікарні в багатьох районах працюють майже на повну потужність.

Офіційний представник уряду Стеліос Петсас заявив, що доведеться продовжити термін дії карантину після 7 грудня, коли закінчується термін його дії.

Петсас виступив на захист прем'єра в середу, заявивши, що "Міцотакіса звинувачують в тому, що він людина", і що він "ніколи не відмовиться поговорити або сфотографуватися", якщо до нього звернуться.

На додаток до фотографій, в грецькій пресі було поширено відео, на якому Марева Міцотакіс їде на мотоциклі для мотокросу, що заборонено в цій частині гори з екологічних причин, оскільки це національний парк, що викликало різку критику з боку місцевого відділення Грінпіс.