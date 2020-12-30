В Англии усиливают локдаун на фоне распространения нового штамма вируса

Британское правительство поместило еще больше районов Англии под самые строгие ограничения COVID-19, поскольку по всей стране распространяется высокоинфекционный вариант вируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что Мидлендс, северо-восток, часть юго-запада и юго-запада будут переведены на самый высокий уровень ограничений с 00.01 четверга.

На этом уровне закрыты гостиничные заведения и второстепенные магазины. Также запрещены встречи между представителями различных домохозяйств.

"NHS (служба здравоохранения) находится под очень значительным давлением; сейчас в больницах с коронавирусом находится более 21 000 человек", - сказал он законодателям.

"К сожалению, этот новый вариант теперь распространяется по большей части в Англии, и случаи быстро удваиваются. Поэтому необходимо применить четвертый уровень к более широкой территории" – отметил Хэнкок.

Министр сказал, что с четверга три четверти населения Англии будут находиться под действием самых строгих ограничений.